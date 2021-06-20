ДТП с участием фуры и микроавтобуса в Тульской области: есть погибший Фото: материалы пресс-служб

ДТП произошло в субботу на трассе М2 "Крым" в Щекинском. По предварительным данным, именно грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом, следовавшим по маршруту "Карамышево-Щекино".

В результате происшествия водитель автобуса погиб, еще шесть человек, среди которых трехлетний ребенок, получили различные травмы. Все доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, прокуратура взяла расследование под контроль.