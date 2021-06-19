В Туле 19 июня бесплатно раздают воду из-за жаркой погоды Фото: Алексей ФОКИН

Воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:

- ул. М. Горького, д. 14;

- ул. Октябрьская, д. 9;

- ул. Пузакова, д. 5;

- пересечение ул. Смидович и 9 Мая, д. 5;

- ул. Кутузова, д. 13;

- ул. Вильямса, д. 32;

- пересечение ул. Марата, д. 26 и ул. Плеханова;

- ул. Металлургов, д. 43;

- ул. Металлургов, д. 62;

- ул. Фрунзе, д. 5;

- ул. Кауля, д. 45;

- ул. Н. Руднева, д. 62;

- пр-кт Ленина, д. 28;

- пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;

- Красноармейский проспект, д. 17;

- ул. Октябрьская, д. 95;

- Красноармейский проспект, д. 48 корп. 2.

Также, дополнительно к этим точкам, установлены еще тентованые палатки раздачи воды по следующим адресам:

- пересечение пр-кта Ленина и ул. Советской;

- пересечение ул. Первомайской и пр-та Ленина;

- ул. Октябрьская, ост. "Московская застава".