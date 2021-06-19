В Туле 19 июня бесплатно раздают воду из-за жаркой погоды
Фото: Алексей ФОКИН
Воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:
- ул. М. Горького, д. 14;
- ул. Октябрьская, д. 9;
- ул. Пузакова, д. 5;
- пересечение ул. Смидович и 9 Мая, д. 5;
- ул. Кутузова, д. 13;
- ул. Вильямса, д. 32;
- пересечение ул. Марата, д. 26 и ул. Плеханова;
- ул. Металлургов, д. 43;
- ул. Металлургов, д. 62;
- ул. Фрунзе, д. 5;
- ул. Кауля, д. 45;
- ул. Н. Руднева, д. 62;
- пр-кт Ленина, д. 28;
- пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;
- Красноармейский проспект, д. 17;
- ул. Октябрьская, д. 95;
- Красноармейский проспект, д. 48 корп. 2.
Также, дополнительно к этим точкам, установлены еще тентованые палатки раздачи воды по следующим адресам:
- пересечение пр-кта Ленина и ул. Советской;
- пересечение ул. Первомайской и пр-та Ленина;
- ул. Октябрьская, ост. "Московская застава".