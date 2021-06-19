Ольга Слюсарева: Медработникам доверено самое ценное – жизнь и здоровье людей

За многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и личный вклад в организацию и оказание медицинской помощи населению мэр наградила Почетной грамотой Главы МО город Тула главного врача ГУЗ «Городская больница №3 г. Тулы» Елену Подкосову.

Обращаясь с приветственным словом к врачам и медицинскому персоналу лечебного учреждения, мэр областного центра отметила, что медицинским работникам доверено самое ценное – жизнь и здоровье людей.

– Второй год подряд на ваших плечах лежит огромная нагрузка из-за пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря вам региональная система здравоохранения с достоинством проходит эти серьезные испытания. Вы не знаете праздников и выходных. Работа требует от вас огромного терпения, мужества и душевной чуткости. Помогая пациентам победить тяжелые недуги, каждый из вас демонстрирует высокий профессионализм. Вы спасаете людей, возвращаете им здоровье, надежду на благополучное будущее, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева поздравила коллектив ГУЗ «Городская больница №3 г. Тулы» с профессиональным праздником.

В завершение Глава города выразила коллективу больницы признательность за самоотверженный труд, верность профессиональному долгу и призванию.

– Особые слова благодарности – ветеранам больницы. Ваш опыт служит примером для новых поколений специалистов. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого хорошего, – поздравила Ольга Слюсарева.

Почетной грамотой Главы МО г. Тула мэр наградила старшую медсестру педиатрического отделения №1 детской поликлиники филиала №1 ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» Ларису Переведенцеву.

За многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и личный вклад в организацию и оказание медицинской помощи населению мэр наградила Почетными грамотами Главы муниципального образования город Тула главного врача ГУЗ «Городская больница №3 г. Тулы» Елену Подкосову и старшую медицинскую сестру педиатрического отделения №1 детской поликлиники филиала №1 ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» Ларису Переведенцеву. Отличившиеся сотрудники лечебного учреждения отмечены Благодарностями Главы города Тулы.