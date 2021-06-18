Для отдельных категорий граждан в Тульской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Фото: Алексей ФОКИН
В регионе вели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В их числе работники:
- предприятий торговли,
- образования,
- здравоохранения,
- общественного питания,
- транспорта,
- МФЦ,
- системообразующих предприятий.
Также в число обязанных пройти вакцинацию вошли государственные гражданские служащие и сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Провести вакцинацию первом компонентом необходимо в срок до 15 июля, вторым – до 15 августа. Планируется привить не менее 60% от общей численности сотрудников.
Напомним, в последние несколько дней в Тульской области наблюдается неуклонный рост заболеваемости. За прошедшую неделю выявлено 414 случаев заболеваний, что выше уровня предыдущей недели на 11%, число госпитализаций увеличилось на 62%. В инфекционных госпиталях Тульской области на лечении находятся 618 человек.