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Здоровье18 июня 2021 22:15

Для отдельных категорий граждан в Тульской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Источник:kp.ru
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Для отдельных категорий граждан в Тульской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Для отдельных категорий граждан в Тульской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

В регионе вели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В их числе работники:

- предприятий торговли,

- образования,

- здравоохранения,

- общественного питания,

- транспорта,

- МФЦ,

- системообразующих предприятий.

Также в число обязанных пройти вакцинацию вошли государственные гражданские служащие и сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Провести вакцинацию первом компонентом необходимо в срок до 15 июля, вторым – до 15 августа. Планируется привить не менее 60% от общей численности сотрудников.

Напомним, в последние несколько дней в Тульской области наблюдается неуклонный рост заболеваемости. За прошедшую неделю выявлено 414 случаев заболеваний, что выше уровня предыдущей недели на 11%, число госпитализаций увеличилось на 62%. В инфекционных госпиталях Тульской области на лечении находятся 618 человек.

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