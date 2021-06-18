Для отдельных категорий граждан в Тульской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В регионе вели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В их числе работники:

- предприятий торговли,

- образования,

- здравоохранения,

- общественного питания,

- транспорта,

- МФЦ,

- системообразующих предприятий.

Также в число обязанных пройти вакцинацию вошли государственные гражданские служащие и сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Провести вакцинацию первом компонентом необходимо в срок до 15 июля, вторым – до 15 августа. Планируется привить не менее 60% от общей численности сотрудников.

Напомним, в последние несколько дней в Тульской области наблюдается неуклонный рост заболеваемости. За прошедшую неделю выявлено 414 случаев заболеваний, что выше уровня предыдущей недели на 11%, число госпитализаций увеличилось на 62%. В инфекционных госпиталях Тульской области на лечении находятся 618 человек.