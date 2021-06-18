Облизбирком утвердил параметры муниципального фильтра для выборов Губернатора Тульской области

В пятницу, 18 июня, состоялось 147-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области.

В рамках повестки заседания был рассмотрен вопрос о количестве подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) действующих глав муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах, необходимых для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Тульской области.

Комиссия определила, что число подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Тульской области, представляемых кандидатом на должность Губернатора Тульской области для регистрации, должно составлять не менее 71 и не более 74. Из них не менее 32 и не более 34 – подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов.

При этом кандидат должен быть поддержан депутатами представительных органов не менее чем в 20 муниципальных районах и городских округах области.