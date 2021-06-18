В Тульской области возможно вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для групп риска

В Тульской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для групп риска? Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Принятие такого решения довольно высоко., учитывая неуклонный рост заболеваемости коронавирусом в Тульской области, наблюдаемый в последние несколько дней. Так, по последним данным на 18 июня, за последние сутки в регионе официально подтверждено 77 диагнозов заражения COVID-19. Жизни еще 6 человек унесла инфекция и лишь 56 жителей региона смогли побороть инфекцию.

За прошедшую неделю выявлено 414 случаев заболеваний, что выше уровня предыдущей недели на 11%. В инфекционных госпиталях Тульской области на лечении находится 618 человек. При этом за прошедшую неделю число госпитализаций увеличилось на 62%. Всего развернуто 693 койки. По итогам последнего заседания регионального оперативного штаба рассматривается возможность открытия новых ковидных госпиталей.

В группу риска, по определению Минздрава РФ, по заболеваемости коронавирусом входят люди старше 65 лет и граждане с серьезными хроническими заболеваниями.

Вместе с тем, в региональном Минздраве на данный момент такую информацию редакции «Комсомолки» не подтвердили.

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