Участие в «Клинике года» сплачивает коллективы тульских медучреждений

Подведены итоги премии, учрежденной медиахолдингом «Дом прессы», участниками которой стали как многопрофильные учреждения, так и узкоспециализированные. Их объединяет одно – все они работают на благо пациентов, помогают вернуть здоровье, а соответственно, улучшают качество жизни жителей региона.

В «Клинике года-2021» за звание лучших в различных номинациях приняли участие 19 медучреждений.

В нынешнем году туляки прислали более 5 тысяч анкет, в которых выразили признание лучшим по их мнению врачам и клиникам. Всего, вместе с электронным голосованием на сайте в выборе самых достойных приняли участие более 25 тысяч человек, а за участников отдельной номинации «Лучший доктор» было отдано более 8 тысяч голосов. Все это свидетельствует об огромном интересе к конкурсу.

Среди вручавших победителям статуэтки и заслуженные дипломы был министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, который в своем приветственном слове, в частности, отметил:

- Участие в подобных конкурсах сплачивает коллективы медучреждений, потому что премия — заслуга не одного руководителя, а всех тех, кто с ним вместе работает, по настоящему служит обществу.