Выпускные в Тульской области состоятся в режиме офлайн: сроки их проведения пока уточняются Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент, 18 июня, согласно последней версии указа, разрешается "проведение торжественных мероприятий, посвященных завершению освоения образовательных программ высшего, среднего профессионального, среднего общего, основного общего и дошкольного образования, в текущем учебном году на территориях образовательных организаций при условии заполнения мест проведения указанных мероприятий не более 50 процентов от общей вместимости и соблюдения рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Тульской области".

В вышеуказанные 50% не входят родители или законные представители учащихся, у которых есть сертификат о вакцинации против коронавируса.