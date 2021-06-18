Общепит в Тульской области вновь ограничили по времени работы из-за эпидемической ситуации Фото: соцсети

Напомним, в марте прошлого года кафе и рестораны закрыли полностью. Далее ограничения постепенно смягчались. К привычному режиму работы заведения приступили лишь в середине июля 2020 года. Осенью же, во время второй волны пандемии, общепит снова ограничили по времени работы. и лишь в феврале 2021 года точки получили возможность работать круглосуточно.

С 18 июня текущего года на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Тульской области время работы предприятий общественного питания ограничено с 07:00 до 24:00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.