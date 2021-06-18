«Дикая Мята» в Тульской области отменена из-за коронавируса Фото: соцсети

Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией - за последнюю неделю в Тульской области ежедневный прирост случаев и показатели госпитализации увеличились на 60%.

Данный шаг вызвал массовое возмущение среди поклонников «Дикой Мяты», которые купили билеты на фестиваль. В соцсетях - множество комментариев в адрес поддержки организаторов мероприятия: «Орги, вы все равно лучшие, спасибо вам за все огромнейшее человеческое!», «Даже не представляю, что вы чувствуете сейчас. Будем надеяться и ждать Мяту-2022», «Билеты не сдаем. Ждем 2022 года...».

Впрочем, есть среди комментариев и призывы стихийно провести фестиваль: «А мы все равно приедем. И это будет не организованное мероприятие», «Что за издевательство над людьми, детьми, которые мучали себя ПЦР! И уже едут в ночи многие на фестиваль, это же большое количество людей!!!»

Но больше всего, конечно же, возмущений по поводу того, что решение об отмене было принято в самый по сути последний момент. Например: «Это просто отвратительно так делать в последний момент и такие приказы не выходят в один день, их согласовывают по неделям. Конечно, очень сильный удар по фестивалю, организации и партнером фестиваля, не говоря о зрителях», «Мы уже почти приехали, в пути со всего юга».

Напомним, что «Дикая мята-2020» тоже была отменена из-за локдауна.

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