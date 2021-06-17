В торговых центрах выстроились очереди из желающих сделать прививку

Жители Тулы стали активнее прививаться от ковида. Из-за растущего числа заболевших по всей стране стали вводить новые ковидные ограничения.

В Тульской области также внесены рекомендации работодателям:

- Перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте 65 лет и старше;

- Перевести не менее 30% работников, не прошедших вакцинацию, на дистанционный режим работы;

- Обеспечить охват вакцинацией для профилактики новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом COVID-19, работников организации на уровне 80%.

Уже сейчас наблюдаются очереди к пунктам вакцинации в торговых центрах.