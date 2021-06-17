В Пролетарском округе ведутся работы по программе «Наш город»

По программе "Наш город" идет благоустройство придомовой территории. Фото: материалы пресс-служб

В Пролетарском территориальном округе продолжается реализация программы «Наш город». Ход работ контролируют депутаты Тульской городской Думы Дмитрий Федотов, Надежда Козьякова и Олег Погорелов.

Ведется ремонт отмостки в доме № 9б по ул. Приупской. Фото: материалы пресс-служб

На придомовой территории по ул. Щегловская засека д. 43, 45 и 47 проводится ремонт асфальтового покрытия «картами». Во дворах по ул. Приупской, д. 5 и 2-му проезду Металлургов, д. 3 установлено ограждение палисадников, на данный момент монтируют урны.

Во дворах по ул. Приупской, д. 5 и 2-му проезду Металлургов, д. 3 установлено ограждение палисадников. Фото: материалы пресс-служб

Завершены работы по замене деревянных окон в подъездах на пластиковые оконные блоки по ул. Приупской, д. 12. Ведется ремонт отмостки в доме № 9б по ул. Приупской. Аналогичные работы запланированы в многоквартирном доме по 2-му проезду Металлургов, 2, к. 2. В доме № 9 по 2-му проезду Металлургов будет произведен ремонт козырьков.

По 2-му проезду Гастелло, д. 17 корп. 2 проводится комплексное благоустройство придомовой территории. Уже выполнено асфальтирование пешеходных дорожек, обустроены парковочные карманы. Также запланировано кронирование аварийных деревьев.