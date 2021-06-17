Коронавирус в Тульской области, последние данные на 17 июня 2021 года: в регионе скончались еще 8 человек

В области растет количество выявленных случаев заражения и смертей Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным регионального оперативного штаба в Тульской области отмечается еще 72 случая заражения коронавирусом за сутки. В регионе продолжается рост заболеваемости этой инфекцией. С начала пандемии в области выявили 41 129 фактов заражения.

При этом выздоровели только 56 жителей Тулы и области за сутки и 38 485 человек за год и три месяца.

К сожалению, еще 8 пациентов за сутки скончались. В общей сложности распространение коронавируса привело к летальному исходу в 2 135 случаях.