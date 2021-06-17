«Клиника года-2021» в Туле объявила победителей

Премия, учрежденная медиахолдингом «Дом прессы», была вручена на территории Тульской области уже пятый раз. Ее участниками стали как многопрофильные учреждения, так и узкоспециализированные. Их объединяет одно – все они работают на благо пациентов, помогают вернуть здоровье, а соответственно, улучшают качество жизни жителей региона.

«Клиника года-2021» в Туле объявила победителей

Премия тем актуальнее в наши дни, что на фоне пандемии сегодня к сфере здравоохранения приковано особое внимание. Большая часть сил сегодня брошена на борьбу с инфекцией. Медики работают на износ, ежедневно совершая настоящий профессиональный подвиг. Результативность их действия доказывают цифры статистики: число выздоровевших день ото дня увеличивается. В свою очередь туляки продолжают от души благодарить медиков за их труд.

«Клиника года-2021» в Туле объявила победителей

Редакция «Комсомолки» получила десятки благодарностей в адрес медицинских работников. Часть из них оставляли в разделе «Спасибо, доктор!». На протяжении почти пяти месяцев жители региона также беспристрастно оценивали имеющиеся проблемы здравоохранения, акцентировали на них внимание заинтересованных лиц, выражали свое отношение к положительным тенденциям.

«Клиника года-2021» в Туле объявила победителей

В нынешнем году туляки прислали более 5 тысяч анкет, в которых выразили признание лучшим по их мнению врачам и клиникам. Всего, вместе с электронным голосованием на сайте в выборе самых достойных приняли участие более 25 тысяч человек, а за участников отдельной номинации «Лучший доктор» было отдано более 8 тысяч голосов. Все это свидетельствует об огромном интересе к конкурсу.

«Клиника года-2021» в Туле объявила победителей

Во вступительном слове генеральный директор медиаходинга «Дом прессы» Павел Коренюгин отметил, что современная медицина готова решить практически любые проблемы пациентов. Главное, знать обо всех возможностях и технологиях, которыми она сегодня располагает. И, конечно, самим заботиться о своем самочувствии. Благодаря конкурсу удается рассказыватьм о развитии российской медицины, о государственных и частных клиниках, а также о специалистах, которые в них работают. Тем самым помочь пациентам найти рецепт здоровья и своего врача.

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- Конкурс «Клиника года» направлен на то, чтобы способствовать развитию российской медицины, поощряя лучшие клиники и другие лечебно-оздоровительные учреждения, способные стать ориентиром для всей отрасли здравоохранения. Клиники, чью деятельность высоко оценивают как профессионалы, так и пациенты – широкая аудитория «Комсомольской правды», - подчеркнул он. - Сделать сферу медицины более открытой и понятной, рассказать о современных возможностях профилактики, лечения, реабилитации, привлечь внимание россиян к необходимости заботы о здоровье, повысить престиж представителей медицинских профессий, людей, которые трудятся на благо нашего здоровья – эти задачи решает конкурс «Клиника года», проводимый любимой всеми «Комсомолкой».

«Клиника года-2021» в Туле объявила победителей

В нынешнем году за право называться лучшими в различных номинациях боролись 19 лечебно-профилактических учреждений. Они же представили и 8 своих специалистов на звание «Доктор года».

«Клиника года-2021» в Туле объявила победителей

Награды победителям вручали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, руководитель аппарата Тульского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» Александр Благовещенский, а также члены экспертного жюри - председатель комитета Тульской областной Думы, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Юрий Цкипури, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Ваныкина», кандидат медицинских наук, врач-невролог, заместитель председателя постоянной комиссии Тульской городск-ой Думы по социальной политике Ирина Рублевская и врач-ревматолог высшей категории, профессор, заслуженный врач России Валентина Сороцкая.

«Клиника года-2021» в Туле объявила победителей

Всем награжденным были вручены дипломы и статуэтки премии «Клиника года», а также подарки от партнеров - сети аптек «Спар-Аптека» и «Центр здоровья зрения СПАР», а также сети аптек «Любимая аптека», стоматологические ирригаторы полости рта AQUAJET, ООО «Белевская пастильная мануфактура», АО «Тульский молочный комбинат», кондитерской фабрики "Тульский пряник" (всем известной как «Пекарни Поляковой») и ООО «Тульский хлебокомбинат».