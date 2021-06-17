В Тульской области грузовик сбил на переходе 7-летнюю девочку Фото: материалы пресс-служб

Накануне около четырех вечера на 5-м километре автодороги Плавск – Мещерино – Диктатура в Плавском раойне 31-летний мужчина, управляя грузовиком Dongfeng, сбил 7-летнюю девочку. По предварительным данным, девочка вместе со своей родственницей вышли на остановке из пассажирской маршрутки и начали обходить ее. Один из следовавших по трассе автомобилей успел объехать выбежавшего на нерегулируемый пешеходный переход ребенка, а водитель ехавшего по второй полосе тяжелого грузовика не успел затормозить.

В результате ДТП девочка с травмами различной степени тяжести госпитализирована.