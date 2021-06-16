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Общество16 июня 2021 14:05

Сотни жителей Тулы прошли бесплатное обследование в рамках проекта «Шаг к здоровью»

При поддержке «Единой России» проводится медицинская диагностика для всех желающих
Источник:kp.ru
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Сегодня на территории поликлинического отделения для взрослых больницы №1 города Тулы работало две выездных бригады медиков.

Сегодня на территории поликлинического отделения для взрослых больницы №1 города Тулы работало две выездных бригады медиков.

Сегодня на территории поликлинического отделения для взрослых больницы №1 города Тулы работало две выездных бригады медиков. Они проводили бесплатное медицинское обследование всех желающих в рамках проекта «Шаг к здоровью», который реализуется по инициативе общественного движения «Волонтеры-медики» и поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» совместно с Министерством здравоохранения региона.

– После двух инсультов и инфаркта мне приходится постоянно контролировать все показатели здоровья, - говорит Элеонора Федоровна Семичева. - Мы просто проходили мимо с соседкой, увидели палатку «Шаг к здоровью» и решили обследоваться, у меня, слава Богу все в норме, можно в космос!

Сотни жителей Тулы прошли бесплатное обследование в рамках проекта «Шаг к здоровью».

Сотни жителей Тулы прошли бесплатное обследование в рамках проекта «Шаг к здоровью».

Осмотр проводят волонтеры-медики, сотрудничающие с «Единой Россией» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Они делают скрининговые исследования на уровень холестерина и глюкозы в крови, измеряют артериальное давление и насыщение крови кислородом. Если что-то вызывает опасение, врач-терапевт дает рекомендации или направляет на дополнительное обследование.

– Утром мы отправили мужчину в больницу, у него было очень высокое давление, – говорит волонтер-медик Бобур Худойбоков, – он очень вовремя попал на обследование, высокое давление в жаркую погоду чревато серьезными последствиями. Радует, что это единичный случай – в основном, у тех, кого мы обследуем, все показатели в норме.

Площадки проекта «Шаг к здоровью» посетила депутат Тульской областной Думы, член регионального политсовета «Единой России», председатель регионального совета сторонников партии, врач Галина Алешина.

При поддержке «Единой России» проводится медицинская диагностика для всех желающих.

При поддержке «Единой России» проводится медицинская диагностика для всех желающих.

– «Шаг к здоровью» реализуется с 2019 года, это далеко не разовая акция, который помогает людям заботится о состоянии своего организма, – отметила Галина Ивановна. – В период распространения коронавирусной инфекции очень важно, чтобы люди не толпились в поликлиниках, минимизировали свои контакты. В течение лета при поддержке «Единой России» организуются выезды мобильных бригад волонтеров-медиков не только в районные центры, но и в сельские поселения, чтобы как можно больше жителей области смогли пройти важные диагностические обследования.

С работой мобильных бригад ознакомилась и депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единой России», главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина Ирина Рублевская.

С работой мобильных бригад ознакомилась и депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единой России», главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина Ирина Рублевская.

С работой мобильных бригад ознакомилась и депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единой России», главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина Ирина Рублевская.

– Переоценить значение акции «Шаг к здоровью» невозможно, – подчеркнула Ирина Витальевна. – Экспресс-обследования, которые проводятся в шаговой доступности, позволяют вовремя обнаружить первые признаки сердечно-сосудистых заболеваний у людей, которые редко ходят в больницу. Следовательно, мы можем вовремя назначить им лечение и избежать осложнений. А показатель насыщения кислородом крови важен для тех, кто переболел коронавирусом. Кроме того, если человек приходит к врачам в поликлинику уже с готовыми анализами, это значительно снижает нагрузку на систему здравоохранения, что также важно в период сложившейся ситуации.

Выездные бригады волонтеров-медиков работают бесплатно и без записи. В течение лета палатки с надписью «Шаг к здоровью» объедут каждый район Тульской области.

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