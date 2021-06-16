Сегодня на территории поликлинического отделения для взрослых больницы №1 города Тулы работало две выездных бригады медиков.

Сегодня на территории поликлинического отделения для взрослых больницы №1 города Тулы работало две выездных бригады медиков. Они проводили бесплатное медицинское обследование всех желающих в рамках проекта «Шаг к здоровью», который реализуется по инициативе общественного движения «Волонтеры-медики» и поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» совместно с Министерством здравоохранения региона.

– После двух инсультов и инфаркта мне приходится постоянно контролировать все показатели здоровья, - говорит Элеонора Федоровна Семичева. - Мы просто проходили мимо с соседкой, увидели палатку «Шаг к здоровью» и решили обследоваться, у меня, слава Богу все в норме, можно в космос!

Сотни жителей Тулы прошли бесплатное обследование в рамках проекта «Шаг к здоровью».

Осмотр проводят волонтеры-медики, сотрудничающие с «Единой Россией» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Они делают скрининговые исследования на уровень холестерина и глюкозы в крови, измеряют артериальное давление и насыщение крови кислородом. Если что-то вызывает опасение, врач-терапевт дает рекомендации или направляет на дополнительное обследование.

– Утром мы отправили мужчину в больницу, у него было очень высокое давление, – говорит волонтер-медик Бобур Худойбоков, – он очень вовремя попал на обследование, высокое давление в жаркую погоду чревато серьезными последствиями. Радует, что это единичный случай – в основном, у тех, кого мы обследуем, все показатели в норме.

Площадки проекта «Шаг к здоровью» посетила депутат Тульской областной Думы, член регионального политсовета «Единой России», председатель регионального совета сторонников партии, врач Галина Алешина.

При поддержке «Единой России» проводится медицинская диагностика для всех желающих.

– «Шаг к здоровью» реализуется с 2019 года, это далеко не разовая акция, который помогает людям заботится о состоянии своего организма, – отметила Галина Ивановна. – В период распространения коронавирусной инфекции очень важно, чтобы люди не толпились в поликлиниках, минимизировали свои контакты. В течение лета при поддержке «Единой России» организуются выезды мобильных бригад волонтеров-медиков не только в районные центры, но и в сельские поселения, чтобы как можно больше жителей области смогли пройти важные диагностические обследования.

С работой мобильных бригад ознакомилась и депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единой России», главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина Ирина Рублевская.

С работой мобильных бригад ознакомилась и депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единой России», главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина Ирина Рублевская.

– Переоценить значение акции «Шаг к здоровью» невозможно, – подчеркнула Ирина Витальевна. – Экспресс-обследования, которые проводятся в шаговой доступности, позволяют вовремя обнаружить первые признаки сердечно-сосудистых заболеваний у людей, которые редко ходят в больницу. Следовательно, мы можем вовремя назначить им лечение и избежать осложнений. А показатель насыщения кислородом крови важен для тех, кто переболел коронавирусом. Кроме того, если человек приходит к врачам в поликлинику уже с готовыми анализами, это значительно снижает нагрузку на систему здравоохранения, что также важно в период сложившейся ситуации.

Выездные бригады волонтеров-медиков работают бесплатно и без записи. В течение лета палатки с надписью «Шаг к здоровью» объедут каждый район Тульской области.