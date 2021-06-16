Только за одни сутки в Тульской области составлено 160 протоколов на граждан за нарушение антикоронавирусных мер Фото: материалы пресс-служб

Проверки проходили в магазинах, общественном транспорте и маршрутных такси. Проверяли как посетителей и пассажиров, так и персонал торговых точек и водителей.

Только за 14 июня было составлено 160 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, а если брать все три выходных — с 12 по 14 — то в три раза больше, были наказаны более пятисот человек.

Напомним, что за нарушении масочного режима гражданам грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей. А согласно Указу губернатора от 11 июня объявлено об ужесточении контроля за исполнением «антиковидных» мер в регионе.