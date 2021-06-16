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Здоровье16 июня 2021 12:30

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 16 июня 2021 года: смертность от заболевания в регионе выросла

Также увеличивается и количество заболевших
Елена Иргиз
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Смертность от заболевания в регионе выросла

Смертность от заболевания в регионе выросла

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным оперативного штаба, в Тульской области выявили еще 70 случаев заболевания коронавирусом за сутки. Всего в регионе заболели 41 057 жителей Тулы и области.

При этом сообщается о 57 выздоровевших. В общей сложности заболевание удалось победить 38 429 пациентам.

Тем не менее, смертность от ковида растет: за минувшие сутки умерло еще 7 жителей региона. У них были хронические заболевания, на которые вирус дал осложнения. С начала пандемии жертвами заболевания стали 2 127 человек.

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