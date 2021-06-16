Тульский блогер Владимир Алексеев победил в реалити-шоу “Дебаты-кандидаты” Фото: материалы пресс-служб

В отборочном туре приняли участие более 3 тысяч человек со всей страны, приславших свои проекты, которые они хотели бы реализовать, будучи депутатами.

В очный тур прошли только 30 участников, которые в течение двух месяцев проходили тренинги и мастер-классы, участвовали в дебатах, учились проводить пресс-конференции, отстаивать свою позицию, противостоять хейту, собирать подписи, общаться с избирателями. По сути, конкурсанты должны были показать себя настоящими политиками.

В каждой серии реалити-шоу несколько человек выбывало из борьбы, а в финал вышли всего восемь человек.

Согласно правилам, три победителя выбирались по-разному. Так, первого из них — тульского блогера Владимира Алексеева — выбрали зрители. Он получил 10 млн рублей за проект «Политика – это просто» – платформу, позволяющую сократить дистанцию между властью и молодыми людьми.

Второго победителя определил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он присудил победу и 10 млн рублей Виталию Кацко, юристу из Краснодара, автору проекта «Доступное правосудие».

Тульский блогер Владимир Алексеев победил в реалити-шоу “Дебаты-кандидаты” Фото: материалы пресс-служб

Основное жюри шоу выбрало еще двух победителей вместо одного - по 5 млн рублей получили Анна Гурская из Воронежа и Станислав Киреев из Ставрополя. Анна реализует проект #ОбычныеСупергерои (пошив одежды для детей, которые носят протезы), а Станислав Киреев развивает в Ставрополе проект «Карта недоступности», который помогает маломобильным людям подбирать доступные маршруты для перемещения по городу.

Финал церемонии удивил всех: Виталий Кацко и Владимир Алексеев решили потратить свои денежные призы (20 млн рублей) на расселение аварийного дома. О нем участники шоу узнали в восьмой серии политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты». Они приехали в общежитие и были шокированы. Здание, в котором живут люди, разваливается на глазах. В доме не работает канализация, помои сливаются в выгребную яму в подвале. На отсыревших стенах – черная плесень.

Теперь семьи, с которыми победители шоу познакомились на съемках, смогут переехать в нормальное жилье.

Посмотреть реалити-шоу можно в Yotube - канале партии “Новые люди”.