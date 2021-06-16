В Тульской области запретили проведение массовых мероприятий Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области вводится запрет на проведение организованных мероприятий с одновременным участием более 20 человек. Такой указ подписал вчера, 15 июня, глава региона.

Данная мера не распространяется на те массовые деловые мероприятия, участники которых сделали прививку от коронавируса.

Вместе с тем запрещается также проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке-клубах, кроме тех, что проводятся дистанционно.

Ограничения не касаются также публичной демонстрации фильмов, спектаклей и цирковых представлений, концертов, выставок и спортивных мероприятий при условии заполнения зрительных залов не более 50%. При этом граждане с прививками в этот процент не входят.