Почти 167 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от COVID-19 Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Вместе с тем, на данный момент, получается, что вакцинацию от COVID-19 прошли 28,6% населения - меньше половины от необходимого числа для формирования «коллективного иммунитета».

Более 17% от общего количества вакцинированных были привиты на предприятиях. Темпы вакцинации составляют 152 человека на 100 тысяч населения. В аутсайдерах прививочной кампании - Узловской район.

В запасе по состоянию на 15 июня имеется более 30 тысяч доз.