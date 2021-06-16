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Здоровье16 июня 2021 11:11

Почти 167 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от COVID-19

Первый компонент вакцины получили 206 953 человека
Игорь КОПЫТОВ
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Почти 167 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от COVID-19

Почти 167 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от COVID-19

Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Вместе с тем, на данный момент, получается, что вакцинацию от COVID-19 прошли 28,6% населения - меньше половины от необходимого числа для формирования «коллективного иммунитета».

Более 17% от общего количества вакцинированных были привиты на предприятиях. Темпы вакцинации составляют 152 человека на 100 тысяч населения. В аутсайдерах прививочной кампании - Узловской район.

В запасе по состоянию на 15 июня имеется более 30 тысяч доз.

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