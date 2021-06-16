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В Тульской области 30% невакцинированных работников отправят на удаленку. 15 июня глава региона подписал Указ о дополнительных ограничениях в режиме повышенной готовности.

Кроме вышеуказанной рекомендации работодателям также во время всех зрелищных мероприятий - в том числе и на открытом воздухе - предписывается носить маски, как и в местах общего пользования, в транспорте, больницах, на остановках и в магазинах.

Соблюдение данных мер контролируется правоохранительными органами.