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Здоровье16 июня 2021 10:35

В Тульскую область завезли новые мутировавшие штаммы коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в регионе резко увеличилась
Елена Иргиз
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В Тульскую область завезли новые мутировавшие штаммы коронавируса

В Тульскую область завезли новые мутировавшие штаммы коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульскую область завезли новые мутировавшие штаммы коронавируса - британский, южноафриканский и индийский. Об этом рассказал главный санитарный врач региона на оперативном совещании в правительстве вчера, 15 июня.

По его словам, за прошедшую неделю в области ковидом заболели 414 человек - это на 11% больше, чем за неделю ранее. Кроме этого, на 10% увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Как подчеркнул главный санитарный врач Тульской области, единственное средство борьбы с эпидемией COVID-19 – вакцинация. Он также отметил, что все три вышедшие в оборот российские вакцины эффективны против новых штаммов вируса.

В регион сейчас поставлено более 237 тысяч доз вакцины. Около 30% жителей Тулы и области уже сделали прививку.

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