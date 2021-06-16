В Тульскую область завезли новые мутировавшие штаммы коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В Тульскую область завезли новые мутировавшие штаммы коронавируса - британский, южноафриканский и индийский. Об этом рассказал главный санитарный врач региона на оперативном совещании в правительстве вчера, 15 июня.

По его словам, за прошедшую неделю в области ковидом заболели 414 человек - это на 11% больше, чем за неделю ранее. Кроме этого, на 10% увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Как подчеркнул главный санитарный врач Тульской области, единственное средство борьбы с эпидемией COVID-19 – вакцинация. Он также отметил, что все три вышедшие в оборот российские вакцины эффективны против новых штаммов вируса.

В регион сейчас поставлено более 237 тысяч доз вакцины. Около 30% жителей Тулы и области уже сделали прививку.