Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов помог инвалиду из Новомосковска купить машину

По поручению Сергея Миронова сопровождением сделки занимался лично глава регионального отделения партии, депутат Тульской областной Думы Сергей Гребенщиков.

Вячеслава Егорова можно, без преувеличения, назвать героем нашего времени. В детстве ему был поставлен диагноз ДЦП – детский церебральный паралич. Но благодаря железной силе воли сегодня он ведёт настолько активную и насыщенную жизнь, что легко даст фору любому. Вячеслав – успешный юрист, общественный деятель, блогер, неравнодушный гражданин и любящий муж, воспитывающий вместе с женой двоих детей.

Но невероятная сила духа не всегда может совладать с реальной действительностью – мужчина передвигается на инвалидной электроколяске и даже самый обычный тротуар с крутым высоким бордюром может стать для него непреодолимым препятствием. Для полноценных передвижений Вячеславу необходим специально оборудованный автомобиль – ведь он должен каждые полгода проходить реабилитацию в клинике.

Вместе с супругой Еленой мужчина долгое время пытался собрать необходимую сумму, откладывая деньги со скромных доходов. Но покупка машины стоимостью более миллиона рублей – сильнейший удар по бюджету семьи с двумя детьми. Поэтому Вячеслав Егоров обратился за помощью к лидеру партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергею Миронову.

Стоит отметить, что Вячеслав не просил денег – он лишь попросил оказать помощь в сборе денежных средств. Однако Сергей Михайлович принял решение предоставить юристу из Новомосковска всю недостающую для покупки сумму – 1 миллион рублей.

В дилерском центре «Лада» состоялось подписание всех необходимых документов – по поручению Сергея Миронова сопровождением сделки занимался лично глава регионального отделения партии, депутат Тульской областной Думы Сергей Гребенщиков.

- Вячеслав Егоров уже не первый год безвозмездно помогает своим землякам, оказывая юридическую поддержку тем, кто не может позволить себе оплату услуг дорогостоящего консультанта, – отметил Сергей Валерьевич. – Кроме того, он активно участвует в общественной жизни Новомосковска и всей Тульской области, продвигает и реализует полезные и важные инициативы. Я искренне рад, что сегодня мы можем помочь ему стать немного счастливее! Уверен, с новым автомобилем возможности Вячеслава и его семьи значительно расширятся, и он сможет сделать ещё много важного и хорошего.

Специально для Вячеслава Егорова на одной из производственных площадок «Автоваза» будет собран автомобиль «Лада Ларгус Куб», приспособленный для перевозки пассажира на инвалидной коляске. После сборки машина будет передана Вячеславу и станет надёжным помощником во всех начинаниях его семьи.

Специально для Вячеслава Егорова на одной из производственных площадок «Автоваза» будет собран автомобиль «Лада Ларгус Куб», приспособленный для перевозки пассажира на инвалидной коляске.

- Мы не ожидали, что Сергей Михайлович Миронов не только откликнется на нашу просьбу, но и поможет покрыть расходы на приобретение машины, – признаются Вячеслав и Елена Егоровы. – Мы до сих пор находимся в лёгком шоке от происходящего! Очень неожиданно, что политик такого высокого уровня лично обратил внимание на наше письмо, которых ему, наверняка, приходит не по одному десятку в день... Спасибо огромное Сергею Михайловичу за неравнодушие, поддержку и участие в судьбе нашей семьи! Низкий поклон.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» и лично Сергей Миронов уделяют большое внимание поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья. Оказывается и адресная помощь, ведь решение серьёзной проблемы для одного человека – это уже победа. Сергей Михайлович Миронов уже не первый раз помогает жителям Тульской области – при его непосредственном участии была установлена детская площадка в д. Криволучье Киреевского района, организовывались поисковые экспедиции на местах боёв Великой Отечественной войны, неоднократно оказывалась адресная помощь жителям региона.