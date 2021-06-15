Ольга Слюсарева проинспектировала ход работ по программе «Наш город» на Косой Горе

Ольга Слюсарева пообщалась со старшей по дому № 22 Ольгой Лариной

На одной из встреч к мэру обратились жители с просьбой благоустроить общественное пространство между домами и установить освещение. Ольга Слюсарева порекомендовала косогорцам подать заявку на участие в проекте «Наш город».

– Программа реализуется в Туле впервые, но уже успела зарекомендовать себя с положительной стороны. Можно сказать, что это продолжение проектов «Формирование современной городской среды», «Народный бюджет». Новая программа не требует софинансирования со стороны жителей, она осуществляется за счет городского бюджета. В текущем году выделено 100 миллионов рублей, – отметила Глава Тулы. – «Наш город» предусматривает благоустройство придомовых территорий, асфальтирование, ремонт подъездов, установку освещения, детских игровых площадок.

Благодаря инициативе жителей данная территория на Косой Горе вошла в программу. 1 июня здесь начались работы по устройству освещения общественного пространства. Как рассказал представитель Городской службы единого заказчика Анатолий Лузин, специалистами МКП «Тулагорсвет» произведена установка четырех опор, проложен подземный кабель, подключены торшерные фонари и опорные светильники. Сметная стоимость работ составила более 320 тыс. рублей.

1 июня здесь начались работы по устройству освещения общественного пространства

Дальнейшее благоустройство – асфальтирование пешеходных дорожек и озеленение территории будет произведено позже. На эти цели предусмотрено более 600 тыс. рублей.

Как рассказала старшая по дому № 22 Ольга Ларина, жители неоднократно подавали заявки на участие в различных программах.

– Мы давно ждали и очень рады, что вошли в проект «Наш город». Уверена, что благодаря ему нам удастся решить вопросы благоустройства территории, – отметила Ольга Владимировна. – Мы признательны депутатам, Главе города, администрации, что появилась такая возможность.

– Можно сказать, что мы создали эту муниципальную программу как раз для таких небольших объектов, для решения локальных вопросов, чтобы жители могли принять в ней участие и увидеть результат, – подытожила Ольга Слюсарева.

Новая программа не требует софинансирования со стороны жителей, она осуществляется за счет городского бюджета

Напомним, «Наш город» – совместная инициатива депутатов Тульской городской Думы и администрации города. В настоящее время началась реализация программы. В нее вошли более 200 объектов. Проект направлен на решение социально значимых вопросов, которые волнуют жителей. За всеми объектами закреплены кураторы от Тульской областной и городской Дум. На каждом этапе ведется мониторинг как со стороны депутатов, так и со стороны жителей.