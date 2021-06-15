В Тульской области ужесточат масочный режим Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области ужесточат масочный режим. Речь об этом шла сегодня, 15 июня, на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

В новый Указ предлагается включить рекомендации по переводу 30% работников на дистанционный режим. А также – обязанность носить маски на зрелищных мероприятиях, даже если они проводятся на улице.

Документ будет подписан в кратчайшие сроки. Соблюдение антикоронавирусных мер в регионе будет усиленно контролировать МВД, Росгвардия и Роспотребнадзор. Кроме этого, службы МЧС и коммунальщики должны дополнительно обработать общественные места и транспорт.

Губернатор также подчеркнул, что предприятия и организации будут серьезно наказываться за нарушения, вплоть до приостановления их деятельности.