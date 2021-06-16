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Здоровье16 июня 2021 13:32

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 15 июня 2021 года: заболеваемость в регионе растет

При этом отмечается еще 5 летальных исходов за сутки
Елена Иргиз
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При этом отмечается еще 5 летальных исходов за сутки

При этом отмечается еще 5 летальных исходов за сутки

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за последние сутки зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболеваемость в регионе в последние дни все увеличивается. При этом количество выздоровевших отстает - всего 55 человек за указанный период.

Также 5 жителей Тулы и области скончались от последствий COVID-19. В большинстве случаев пациенты имели хронические заболевания, на которые вирус и дал осложнения.

Всего в Тульской области с весны 2020 года ковидом заболели 40 987 человек, 38 372 из них вылечились. Также зафиксировано 2 120 летальных исходов от заболевания.

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