Коронавирус в Тульской области, последние данные на 15 июня 2021 года: заболеваемость в регионе растет

При этом отмечается еще 5 летальных исходов за сутки Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за последние сутки зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболеваемость в регионе в последние дни все увеличивается. При этом количество выздоровевших отстает - всего 55 человек за указанный период.

Также 5 жителей Тулы и области скончались от последствий COVID-19. В большинстве случаев пациенты имели хронические заболевания, на которые вирус и дал осложнения.

Всего в Тульской области с весны 2020 года ковидом заболели 40 987 человек, 38 372 из них вылечились. Также зафиксировано 2 120 летальных исходов от заболевания.