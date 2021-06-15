УК «Жилхоз»: Ответственность, опыт и надежность

Спортивная площадка во дворе дома №16 на Красноармейском проспекте. Дом находится под управлением УК "Жилхоз"

Сегодня наш собеседник – генеральный директор УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы Геннадий Ковальков.

- Геннадий Александрович, прошлый год был непростым для всех, как обстоят дела в этом году?

- И в прошлом году, несмотря на особые условия, и сейчас мы работаем стабильно, проводим все работы, намеченные на летний сезон: ремонтируем кровли, облагораживаем подъезды, ставим пластиковые окна, создаем комфорт во дворах… Продолжается дезинфекция мест общего пользования в домах: обрабатываем лифты, кнопки вызова, почтовые ящики и перила в подъездах. Коронавирус пока не отступил, надо продолжать соблюдать меры предосторожности.

Двор дома №49/24 по ул. Октябрьская – чисто, комфортно и уютно!

2020 год стал годом проверки на прочность, годом упорного труда. Главный результат, которого мы достигли: за счет слаженной работы всей команды значительно повысили степень доверия к нам со стороны жителей. В прошлом году под наше управление перешли 6 новых МКД, несколько домов пришли уже и в этом году. На сегодня в зоне ответственности «Жилхоза» 66 домов в разных районах Тулы.

Наша цель – быть полезным еще большему числу жителей города. Потенциал для роста у компании есть, будем идти вперед, прирастать по качеству предоставляемых услуг и по количеству обслуживаемых домов!

- В мае 2021 года ГЖИ Тульской области обнародовала свежий рейтинг УК региона. Результат УК «Жилхоз» там пониже, чем в предыдущем рейтинге… Как сами оцениваете свою работу?

- Тут есть, о чем сказать. Да, в последнем рейтинге мы, действительно, спустились пониже. И дело тут не в ухудшении качества нашей работы! В прошлом году мы «расстались» с одним многоквартирным домом по причине нежелания жителей принимать хотя бы минимальное участие в управлении своим домом. Я убежден – когда у людей нет понимания и желания работать в команде, то и результата ждать не стоит. После окончания срока договора обслуживания этого дома мы не продлили его, получили для себя новый опыт. Да, нас предупреждали: когда уходит хотя бы один дом, это отражается в результатах рейтинга. Но мы не жалеем о своем шаге, к нам пришли новые дома, с жителями которых мы выстраиваем нормальные рабочие отношения на основе доверия и взаимной ответственности. В конце концов, мы не ради рейтинга работаем, а для комфорта и уюта наших жителей. В следующем рейтинге будем возвращать свои высокие позиции.

- В прошлом году ваша компания во второй раз стала победителем региональной премии «Тульской бренд». Как думаете, в этом году есть шанс?

- Мы очень стараемся, находимся на постоянной обратной связи с жителями. Ежедневно получаем отзывы о нашей работе, они радуют и мотивируют трудиться еще лучше. Да и сама премия «Тульский бренд», которая является знаком общественного признания со стороны жителей, здорово мотивирует! Вся наша работа - для комфортного, безопасного и уютного проживания людей. Мы испытываем не только радость от премий и побед, но осознаем свою высокую ответственность перед жителями, которые за нас голосовали и нас выбирали. Будем работать еще эффективнее и надеяться на высокую оценку туляков. Их мнение – для нас самое главное!

Дом №12 на ул. Братьев Жабровых обслуживает УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы

- Вы одна из старейших компаний города, с историей и традициями!

- Да, именно так! Нас выбирают, потому что знают, что коллектив сложился давно, у нас работают опытные и ответственные специалисты, а не временные люди. Костяк коллектива работает еще с 90-х годов, предприятие основано на базе ОАО «Жилхоз» Советского района г. Тулы, которое обслуживало МКД с 1977 года. На рынке ЖКХ немного компаний, имеющих опыт работ, соизмеримый с нашим.

Сегодня УК «Жилхоз» предлагает полный спектр услуг по профессиональному управлению и техническому обслуживанию жилищного фонда. Мы располагаем техническим и кадровым потенциалом для самостоятельного выполнения функции подрядчика при осуществлении общестроительных, инженерных, электромонтажных, строительных, изоляционных, штукатурных, малярных, санитарно-технических работ. Чтобы предотвратить финансовые потери, вызванные аварийными ситуациями, компания страхует эксплуатацию опасных производственных объектов.

Своей репутацией мы дорожим, делаем все, чтобы потребители услуг не имели оснований для нареканий. Выдерживать конкуренцию помогает инновационный подход к работе, стремление постоянно расти. По каждому дому мы ведем индивидуальную работу, оперативно решаем совместно с жителями все вопросы. Именно такой подход и дает результат.

- Большое спасибо за беседу! Дальнейших успехов в достижении намеченных целей!

УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы:

Тула, ул. Гоголевская, дом 53-а,

тел.: (4872) 56-51-12, 56-47-33.

uk-gilhoz.ru