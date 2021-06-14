Коронавирус в Тульской области, последние данные на 14 июня 2021 года: заболеваемость в регионе снова растет

При этом смертность от вируса остается на том же уровне Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает региональный оперативный штаб, с 8 по 14 июня в Тульской области отмечается 414 новых случаев заражения коронавирусом, при этом за последние сутки - 66. Случаев COVID-19 не выявлено в Арсеньевском, Белёвском и Тёпло-Огарёвском районах.

Также 328 жителей Тулы и области выздоровели от коронавируса за прошедшую неделю. Всего замечено 40 920 случаев заболевания в регионе с весны 2020 года, при этом 38 317 человек с болезнью справились, из них 56 - за последние сутки.

К сожалению, за указанный период умер 41 пациент возрастом от 49 до 92 лет, 6 из них - только за сутки. У большинства из них в анамнезе были хронические заболевания. Всего за время пандемии скончались от коронавируса 2 115 человек.