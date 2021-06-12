Владимир Ивашкевич: Россия - Родина для людей самых разных национальностей и конфессий

Председатель регионального отделения всероссийской партии "Родина" в Тульской области Владимир Ивашкевич

Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с одним из самых главных праздников нашей страны - Днем России!

Наше государство по-настоящему уникально: Россия - Родина для людей самых разных национальностей и конфессий. И за годы своего существования наша страна смогла не только сохранить, но и приумножить великое духовное и культурное наследие своих предшественников.

И сегодня перед нами стоит задача по сохранению истории нашей Родины, наших культурных и духовных ценностей. Я уверен, благодаря нашему единству и готовности всегда отстаивать правду все вместе мы обязательно справимся с этой задачей!

Пусть в ваших семьях царит любовь и взаимопонимание, уважение и единение! С праздником!