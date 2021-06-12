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Общество12 июня 2021 14:25

Владимир Ивашкевич: Россия - Родина для людей самых разных национальностей и конфессий

Председатель регионального отделения всероссийской партии "Родина" в Тульской области Владимир Борисович Ивашкевич обратился к жителям региона
Елена Иргиз
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Председатель регионального отделения всероссийской партии "Родина" в Тульской области Владимир Ивашкевич

Председатель регионального отделения всероссийской партии "Родина" в Тульской области Владимир Ивашкевич

Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с одним из самых главных праздников нашей страны - Днем России!

Наше государство по-настоящему уникально: Россия - Родина для людей самых разных национальностей и конфессий. И за годы своего существования наша страна смогла не только сохранить, но и приумножить великое духовное и культурное наследие своих предшественников.

И сегодня перед нами стоит задача по сохранению истории нашей Родины, наших культурных и духовных ценностей. Я уверен, благодаря нашему единству и готовности всегда отстаивать правду все вместе мы обязательно справимся с этой задачей!

Пусть в ваших семьях царит любовь и взаимопонимание, уважение и единение! С праздником!

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