Как в Туле проходит День России Фото: Алексей ФОКИН

12 июня в оружейной столице проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню России. «Комсомольская Правда» представляет полную афишу.

Со спортом по жизни

Старт празднику дал Большой тульский велопарад, вернувшийся после долгого перерыва. Участники — а их уже заявилось около 600 человек - проедут 10 километров по маршруту от ЦПКиО им. Белоусова до Казанской набережной.

Сбор у центральной сцены парка был в 9.00, старт — в 9.30. «Гвоздем» заезда стал веселый тиранозавр от Тульского экзотариума, который тоже оседлал велосипед и докатился до самой Упы.

В 12.00 на Казанской набережной начался турнир по смешанному боевому единоборству «Юношеская лига-2021». Специально для него здесь установили специальный ринг «октагон», где и будут проходить бои.

Также в этот день пройдут чемпионат по флорболу, зарядка от спортсменов ММА, турнир по настольному теннису среди любителей, Кубок администрации города Тулы «Тульская Лига 2021» и Workout Battle.

Для любителей колес

В течение всего дня на площади Ленина и на территории кремля проходит открытый автомобильный фестиваль «Автострада-2021».

Его участники прокатятся в авторалли по маршруту: парк «Патриот – Тула» – пл. Победы – пос. Ленинский – пл. Ленина).

Байкерские «Жамки»

В День России по центральным улицам Тулы проедут байкеры в карнавальных костюмах.

Первый мотокарнавал «Жамки»стартует на площади Ленина, где в этот день будет проходить ежегодный фестиваль «Автострада». Здесь проведут конкурс на лучший карнавальный костюм, а далее большая костюмированная колонна проедет по проспекту Ленина до Площади Победы.

Кстати, сами организаторы карнавала объясняют его название просто: во-первых — это сугубо тульское слово, а во-вторых, соответствует типичному байкерскому приветствию — объятиям.

«Русь богатырская» на Куликовом поле

12 июня торжества на Красном холме открылись в 10:00 в храме-памятнике Сергия Радонежского концертом духовной музыки ансамбля Тульской областной филармонии «Куликово поле».

В 10:30 на площадке перед храмом состоялись торжественные проводы в Вооруженные силы РФ лучших призывников Тульской, Рязанской и Липецкой областей.

В 11:00 возле памятника-колонны Дмитрию Донскому прошла акция «Дружинный поклон» в память о воинах, защищавших Россию во все времена.

В музейном же комплексе «Куликово поле» с 11.00до 15.00 будет работает интерактивная площадка «Богатырский стан», где всех гостей ждут средневековые игры, мастер-классы и тир. В 11.30 началась концертная программа, а в 12.00 - традиционные соревнования по силовому экстриму.

За рулем «Смерча» в Музее оружия

12 июня с 10.00 до 21.00 здесь работают интерактивные площадки «Я управляю «Смерчем», «Я управляю «Ураганом». Можно посидеть за штурвалом в подлинной кабине вертолета МИ-8, на тренажерном комплексе «Корнет», а также поучаствовать в турнире по спортивной стендовой стрельбе и фотоохоте.

Самые маленькие гости смогут проявить свои таланты на творческом мастер-классе «На моем рисунке – Родина моя», а смекалку и ловкость – на программе «Полевая почта».

Любителей интеллектуального досуга ожидают викторины в офлайн и онлайн-форматах: «Необъятная моя Россия» и «Кто с мечом к нам придет – тот от меча и погибнет».

Футбол — наше все

Под завершение праздничного дня, в 22.00 на Казанской набережной состоится онлайн-трансляция футбольного матча Чемпионата Европы между командами России и Бельгии.

А в 21.00 начнется развлекательная программа с розыгрышем сертификатов на посещение Ледового дворца и сезонных абонементов на домашние матчи тульского «Арсенала».

От граффити до фотовыставки

12 июня на пятом этаже ТЦ «Гостиный двор» открылась фотовыставка «Моя Россия». На ней будут представлены работы, сделанные тульскими фотографами в разных уголках страны. Закроют экспозицию 11 июля.

Также специально к празднику на ряде тульских домов нарисовали граффити с праздничной символикой. Тематическая уличная картина, в частности, появится на фасаде дома № 9 по Центральному переулку.

А в вечернее время цветами российского триколора засияет телевышка в поселке Басово.

За пределами Тулы

Отмечают День России и в районных центрах Тульской области.

Так, в Узловой на территории парка машиностроителей с 12.00 проходит торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам района. Далее наградят лауреатов творческого литературного конкурса иллюстрированных эссе «Неизвестные герои Великой Отечественной». Под завершение пройдет концерт вокально-инструментального ансамбля «Крылатая гвардия».

В День России в деревне Лобжа Дубенского района пройдет концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп». Ее участниками станут представители национальных общин, диаспор и землячеств Тульской области, творческие коллективы, жители Дубенского и соседних районов.

В Новомосковске торжества начались в 12.00 в сквере «Гипсовый», где пройдет концерт «Родная Россия». Концерты пройдут также у ДК железнодорожников и у КДЦ. В городском парке мероприятия стартуют в 15.00. В это время здесь начнется квест «Городские приключения». А финализирует день в 18.00 на площади микрорайона Сокольники программа «Я люблю тебя, Россия!»