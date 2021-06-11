Мощная техника для села Фото: Игорь КОПЫТОВ

Демонстрационный показ трактора RSM 2375 — универсальной сельхозмашины производства РОСТСЕЛЬМАШ - прошел на поле подсобного хозяйства музея-заповедника «Куликово поле» в Куркинском районе.

Гостями мероприятия стали фермеры и представители сельхозсферы из нескольких районов Тульской области. Все участники ознакомились с нюансами работы на модели RSM 2375 с бороной DV 1000/600, смогли детально изучить качество сборки всех узлов и агрегатов сельхозмашины компании, проконсультироваться относительно прицепной техники. В ходе презентации специалисты технического центра "Агрит", официального дилера РОСТСЕЛЬМАШ, рассказали о технических характеристиках и функциональных возможностях демонстрируемой модели. Участники показа смогли задать все интересующие вопросы по работе трактора и даже лично прокатиться в кабине, опробовав агромашину в деле. Несмотря на прошедшие накануне мероприятия сильные дожди и неудачные погодные условия для работы в поле, современная и мощная модель продемонстрировала качественную работу на земле.

Мощная техника для села Фото: Игорь КОПЫТОВ

Трактор RSM 2375 — это производительная, простая в обслуживании и экономичная машина, которая может использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ и в любых технологиях, включая minimal-till и no-till. Специалисты отмечают, что RSM 2375 экономически выгоден для хозяйств с площадью пашни от 1500 га и выше.

Офсетные дисковые бороны серии RSM DV, наподобие той, что была продемонстрирована на презентации, предназначены для основной обработки почвы. Их преимущества — мощная и простая конструкция, легкое заглубление дисковых лезвий даже в самых сложных агротехнических условиях, повышенный срок эксплуатации. Обработка полей боронами серии RSM DV повышает плодородие почвы и позволяет создать благоприятные условия для развития растений. При этом скорость обработки в сцепке с полноприводным шарнирно-сочлененным тягачом RSM 2375 поразительна.

Рамы открытой конструкции отличает высокая «гибкость», что вносит весомый вклад в устойчивость и управляемость машин на пересеченной местности. Мосты с внешними бортовыми редукторами предусматривают работу со спаренными и строенными колесами. Причем их установка и демонтаж максимально просты и не требуют каких-либо специальных инструментов и оборудования.

Мощная техника для села Фото: Игорь КОПЫТОВ

На тягачи ставят двигатели номинальной мощностью 380 лошадиных сил, которые заслужили репутацию высоконадежных, выносливых и долговечных. RSM 2375 — образец чрезвычайно надежного и простого в обслуживании трактора, который при должном уходе работает намного больше нормативного срока эксплуатации.

По словам начальника отдела транспортного обеспечения музея «Куликово поле» Николая Пританцева, в чьем хозяйстве и работает представленный на презентации трактор, эксплуатировать его начали с начала посевной и работой очень довольны. Что касается стандартного технического обслуживания и заказа запасных частей, то официальный дилер Ростсельмаш - сервисный центр Агрит - всегда готов оперативно помочь всем необходимым. На наших полях трактор RSM 2375 незаменим. На нем используется три вида прицепной техники — оборотный плуг, дисковая борона и сеялка. А кроме того, в хозяйстве уже не первый год работает зерноуборочный комбайн RSM 161. Вся техника Ростсельмаш – полное доверие производителю.

Свое мнение высказали и участники демонстрационного показа.

Так, генеральный директор ООО «Лонгин» из Кимовского района Виталий Чернига отметил:

Виталий Чернига Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Впечатление о тракторе очень хорошее. Это достойная современная агромашина, однозначно стоит обновлять агропарк и заменять старые модели на RSM 2375. Технику РОСТСЕЛЬМАШ мы давно эксплуатируем. И однозначно думаем в дальнейшем расширить имеющуюся у нас линейку. Основной профиль хозяйства - животноводство, а также растениеводство — вторично как кормовая база.

С техникой же РОСТСЕЛЬМАШ мы с 2015 года. За все время довольны эксплуатацией.

Главный инженер АПК «Родной» из Богородицкого района Максим Курганский:

Максим Курганский Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Трактор, на мой взгляд, хороший. У меня в хозяйстве есть несколько комбайнов РОСТСЕЛЬМАШ, очень хороших в работе, особенно по такой низкой за такое высокое качество цене. Мы обязательно будем приобретать новую технику Ростсельмаш.

Фермер из Ефремовского района Михаил Шагин:

Михаил Шагин Фото: Игорь КОПЫТОВ

- У нас небольшое семейное хозяйство, которое существует уже почти 21 год. Я сам механизатором тружусь в нем уже порядка десятилетия. Так что знаю, что говорю: прокатился на этом тракторе - ощущения комфортные, в кабине тихо, пыли нет, кондиционер работает, обзор хороший. Очень удобно, что есть система подруливания колес - механизатору достаточно выйти на полосу, нажать кнопку, и трактор поедет ровнехонько. Надежная и качественная агромашина.

Кстати, в ближайшее время линейка сельскохозяйственной техники РОСТСЕЛЬМАШ станет еще шире и разнообразнее. В мае текущего года компания приступила к активным строительным работам на площадке будущего тракторного завода. Новое промышленное предприятие заработает недалеко от основной производственной площадки РОСТСЕЛЬМАШ. В создание тракторного завода компания инвестирует более 5 млрд руб. Ростсельмаш планирует завершить строительство в ближайшие два года и в 2023 году вывести предприятие на проектную мощность. Здесь будут выпускать 5 серий тракторов с классической и шарнирно-сочлененной рамой. В серийное производство выйдет целый ряд новых модификаций, востребованных у аграриев. Это RSM 3000 Delta Track и RSM 1000, а также тракторы 170-250 л.с. Ожидается, что помимо России, стран СНГ, Восточной Европы, Африки, Монголии продукция тракторного завода будет востребована на рынках других стран Западной Европы, Ближнего Востока и Азии.