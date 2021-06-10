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Происшествия10 июня 2021 17:09

В Плавском районе Тульской области экскаватор переехал пенсионера

Пожилой мужчина скончался на месте
Елена Иргиз
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Предположительно, пенсионер упал из кабины потому, что внезапно почувствовал себя плохо

Предположительно, пенсионер упал из кабины потому, что внезапно почувствовал себя плохо

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области экскаватор переехал пенсионера. Это случилось днем 10 июня.

По предварительной информации, недалеко от села Мещерино Плавского района во время выравнивания щебня 70-летний водитель-машинист упал из кабины экскаватора. Машина при этом продолжила движение и переехала мужчину.

От полученных травм пожилой человек скончался на месте. Предположительно, пенсионер упал из кабины потому, что внезапно почувствовал себя плохо.

Работы проводились для общества с ограниченной ответственностью, сфера деятельности которого - сельское хозяйство.

Сейчас региональные следователи проводят доследственную проверку, выясняя все подробности происшествия. Позже будет принято процессуальное решение.

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