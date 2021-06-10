Музей-усадьба «Ясная Поляна» празднует 100-летие
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Старт циклу мероприятий был дан церемонией гашения марки, посвященной 100-летию музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». В ней приняли участие советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой, заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.
Почтовая марка, подлежащая гашению.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Владимир Толстой провозгласил начало второго века музейной жизни усадьбы и ее истории. А Екатерина Толстая отметила, что для «Ясной Поляны» гашение марки – важное событие. Символично, что церемония проходит на фоне выставки, которая рассказывает о том, как Лев Николаевич бывал в Туле на почте, как общался с телеграфистами.
Торжественная церемония гашения почтовой марки.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
На почтовой марке изображен дом Л.Н. Толстого, на полях – Софья Андреевна и Лев Николаевич Толстые, башни въезда в усадьбу. Дополнительно изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Ясной Поляны. Общий тираж марки – 30 тысяч экземпляров.
Здание нового филиала в Музейном квартале Тулы.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
В этот же день в Музейном квартале открылся филиал музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» - культурно-выставочный комплекс «Л.Н.Т.».
Чаепитие почетных гостей в музейном дворике.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
В церемонии открытия приняли участие Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Алексей Дюмин.
Церемония открытия нового филиала.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
- Сегодня мы открываем четвертый филиал федерального учреждения в Музейном квартале Тулы, - отметила Ольга Любимова. - Это место стало одним из излюбленных мест прогулки не только местных жителей, но и гостей Тулы. Самое главное, что удалось создать пространство для всей семьи.
Церемония открытия нового филиала.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Фрагмент экспозиции нового филиала.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
- Мне бы очень хотелось, чтобы этот филиал стал центром гостеприимства, - сказала директор музея-усадьбы Екатерина Толстая. - Это будет лучшей памятью о Льве Николаевиче.
Фрагмент экспозиции нового филиала.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Фрагмент экспозиции нового филиала.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
После церемонии открытия гости посетили лавку сувениров «Пьер», выставки «Мой адрес всегда: Тула», «Медицина в Туле и семье Толстых», «Комильфо/не комильфо», осмотрели гостиничные номера на втором этаже, обустроенные в стиле произведений русского классика.
Один из номеров новой гостиницы.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Каждый гостиничный номер носит имя одного из героев произведений Л.Н. Толстого.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
В музее-усадьбе в Ясной Поляне 10 июня открылась выставка «Первый век музейной эры», которая рассказыват столетнюю историю музея в лицах, событиях и фактах. Стендовые конструкции разместились на территории перед Домом Волконского вдоль пешеходных дорожек. Здесь и о предыстории, создании музея, годах войны, структуре и директорах, наградах и достижениях, статистике посещения, мероприятиях музея, снимавшихся в «Ясной Поляне» фильмах, знаменитых гостях и отзывах посетителей разных лет.
Выставка в музее-усадьбе.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Одна из экспозиционных зон этого блока представлена в виде объемного логотипа, разработанного специально к 100-летию музея. Эта конструкция оказалась удачной фотозоной для посетителей.
Выставка в музее-усадьбе.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Во время заключительной в этот день торжественной церемонии на площадке для лаун-тенниса были представлены новые проекты для людей с особыми потребностями, в том числе для незрячих и слабовидящих посетителей - экскурсии с тифлокомментариями и создание тактильных моделей и копий экспонатов дома Л. Н. Толстого — реализуемые музеем «Ясная Поляна» совместно с партнерами.
Гостей праздника развлекал скрипичный квартет.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
В финале на территории музея-усадьбы прошла закладка капсулы времени с посланием будущим поколениям музейщиков 2121 года.
На финальной торжественной церемонии
Фото: материалы пресс-служб
На финальной торжественной церемонии
Фото: материалы пресс-служб
Открытие выставки в музее-усадьбе.
Фото: материалы пресс-служб
Делегацуия гостей в музее-усадьбе.
Фото: материалы пресс-служб
Гости торжеств в музее-усадьбе аплодисментами вретили концуерт скрипичной музыки.
Фото: Игорь КОПЫТОВ