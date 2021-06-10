Музей-усадьба «Ясная Поляна» празднует 100-летие Фото: Игорь КОПЫТОВ

Старт циклу мероприятий был дан церемонией гашения марки, посвященной 100-летию музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». В ней приняли участие советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой, заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

Почтовая марка, подлежащая гашению. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Владимир Толстой провозгласил начало второго века музейной жизни усадьбы и ее истории. А Екатерина Толстая отметила, что для «Ясной Поляны» гашение марки – важное событие. Символично, что церемония проходит на фоне выставки, которая рассказывает о том, как Лев Николаевич бывал в Туле на почте, как общался с телеграфистами.

Торжественная церемония гашения почтовой марки. Фото: Игорь КОПЫТОВ

На почтовой марке изображен дом Л.Н. Толстого, на полях – Софья Андреевна и Лев Николаевич Толстые, башни въезда в усадьбу. Дополнительно изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Ясной Поляны. Общий тираж марки – 30 тысяч экземпляров.

Здание нового филиала в Музейном квартале Тулы. Фото: Игорь КОПЫТОВ

В этот же день в Музейном квартале открылся филиал музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» - культурно-выставочный комплекс «Л.Н.Т.».

Чаепитие почетных гостей в музейном дворике. Фото: Игорь КОПЫТОВ

В церемонии открытия приняли участие Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Алексей Дюмин.

Церемония открытия нового филиала. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Сегодня мы открываем четвертый филиал федерального учреждения в Музейном квартале Тулы, - отметила Ольга Любимова. - Это место стало одним из излюбленных мест прогулки не только местных жителей, но и гостей Тулы. Самое главное, что удалось создать пространство для всей семьи.

Церемония открытия нового филиала. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Фрагмент экспозиции нового филиала. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Мне бы очень хотелось, чтобы этот филиал стал центром гостеприимства, - сказала директор музея-усадьбы Екатерина Толстая. - Это будет лучшей памятью о Льве Николаевиче.

Фрагмент экспозиции нового филиала. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Фрагмент экспозиции нового филиала. Фото: Игорь КОПЫТОВ

После церемонии открытия гости посетили лавку сувениров «Пьер», выставки «Мой адрес всегда: Тула», «Медицина в Туле и семье Толстых», «Комильфо/не комильфо», осмотрели гостиничные номера на втором этаже, обустроенные в стиле произведений русского классика.

Один из номеров новой гостиницы. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Каждый гостиничный номер носит имя одного из героев произведений Л.Н. Толстого. Фото: Игорь КОПЫТОВ

В музее-усадьбе в Ясной Поляне 10 июня открылась выставка «Первый век музейной эры», которая рассказыват столетнюю историю музея в лицах, событиях и фактах. Стендовые конструкции разместились на территории перед Домом Волконского вдоль пешеходных дорожек. Здесь и о предыстории, создании музея, годах войны, структуре и директорах, наградах и достижениях, статистике посещения, мероприятиях музея, снимавшихся в «Ясной Поляне» фильмах, знаменитых гостях и отзывах посетителей разных лет.

Выставка в музее-усадьбе. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Одна из экспозиционных зон этого блока представлена в виде объемного логотипа, разработанного специально к 100-летию музея. Эта конструкция оказалась удачной фотозоной для посетителей.

Выставка в музее-усадьбе. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Во время заключительной в этот день торжественной церемонии на площадке для лаун-тенниса были представлены новые проекты для людей с особыми потребностями, в том числе для незрячих и слабовидящих посетителей - экскурсии с тифлокомментариями и создание тактильных моделей и копий экспонатов дома Л. Н. Толстого — реализуемые музеем «Ясная Поляна» совместно с партнерами.

Гостей праздника развлекал скрипичный квартет. Фото: Игорь КОПЫТОВ

В финале на территории музея-усадьбы прошла закладка капсулы времени с посланием будущим поколениям музейщиков 2121 года.

На финальной торжественной церемонии Фото: материалы пресс-служб

На финальной торжественной церемонии Фото: материалы пресс-служб

Открытие выставки в музее-усадьбе. Фото: материалы пресс-служб

Делегацуия гостей в музее-усадьбе. Фото: материалы пресс-служб