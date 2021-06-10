В Кимовске горе-мать признала свою вину в гибели двоих детей на пожаре

В Кимовске горе-мать признала свою вину в гибели на пожаре двоих детей Фото: материалы пресс-служб

В Кимовске горе-мать признала свою вину в гибели на пожаре двоих детей. Следователи завершили расследование уголовного дела.

Мать двоих мальчиков, погибших на пожаре в ночь на 25 апреля 2021 в Кимовске на улице Льва Толстого, не стала отрицать, что виновата в произошедшем. По данным следствия, в тот вечер она ушла из дома около полуночи, заперев входную дверь снаружи, но при этом не убрав все опасные предметы от детей. В квартире двое мальчиков 6 и 4 лет оставались совершенно одни. Женщина вернулась домой только утром около 6:30 и обнаружила, что помещение выгорело, а ее дети погибли.

Эксперты установили, что причиной возгорания стало воспламенение мебели от источника открытого огня. Им могла стать зажигалка, которую дети нашли в шкафу. При этом очаг пламени находился у детской кроватки.

Отец мальчиков, признанный потерпевшим по этому делу, с ними не проживал. Сейчас уголовное дело передано в суд. Горе-мать из Кимовска арестована. Женщине грозит до 4 лет заключения.