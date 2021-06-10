Коронавирус в Тульской области, последние данные на 10 июня 2021 года: заболеваемость в регионе не снижается

В общей сложности с марта 2020 года пандемию в регионе не пережили 2092 человека Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области ситуация с коронавирусом остается стабильной, без снижения заболеваемости. За сутки COVID-19 заболели еще 56 жителей региона.

При этом вылечилось от болезни 53 человека. Всего победивших инфекцию в области 38 107 жителей разных городов и районов при 40 672 заболевших за весь период наблюдения.

К сожалению, еще 6 пациентов за сутки скончались от осложнений, вызванных вирусом на хронические заболевания. В общей сложности с марта 2020 года пандемию в регионе не пережили 2092 человека.