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Здоровье10 июня 2021 11:45

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 10 июня 2021 года: заболеваемость в регионе не снижается

За сутки заразилось инфекцией 56 человек, умерло - еще 6
Елена Иргиз
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В общей сложности с марта 2020 года пандемию в регионе не пережили 2092 человека

В общей сложности с марта 2020 года пандемию в регионе не пережили 2092 человека

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области ситуация с коронавирусом остается стабильной, без снижения заболеваемости. За сутки COVID-19 заболели еще 56 жителей региона.

При этом вылечилось от болезни 53 человека. Всего победивших инфекцию в области 38 107 жителей разных городов и районов при 40 672 заболевших за весь период наблюдения.

К сожалению, еще 6 пациентов за сутки скончались от осложнений, вызванных вирусом на хронические заболевания. В общей сложности с марта 2020 года пандемию в регионе не пережили 2092 человека.

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