В Туле все аппараты ИВЛ проверят на исправность Фото: Алексей ФОКИН

В Туле все аппараты ИВЛ проверят на исправность. Речь об этом шла сегодня, 9 июня, на совещании в правительстве региона.

Главной темой совещания стал пожар в реанимации больницы имени Семашко в Рязани. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание аппарата ИВЛ. Из-за этого три человека погибли, восемь госпитализированы.

Чтобы избежать такой же катастрофы в Тульской области, губернатор распорядился выполнить техническую проверку аппаратов ИВЛ, кислородных станций и другого медицинского оборудования, а также проверить соблюдение в больницах правил пожарной безопасности и поведение персонала в случае ЧС.

Такую же проверку проведут и в социальных учреждениях с постоянным пребыванием людей.