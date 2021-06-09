В Туле один из упавших с пятого этажа рабочих скончался в больнице

В Туле дин из упавших с пятого этажа рабочих скончался в больнице Фото: материалы пресс-служб

Один из упавших с пятого этажа недостроенного дома рабочих скончался в больнице. Об этом сообщил ряд региональных СМИ сегодня, 9 июня.

Напомним, что накануне трое строителей, предположительно, из-за нарушения техники безопасности, упали с высоты строящегося многоквартирного жилого дома в микрорайоне Левобережный. Вечером того же дня один из строителей скончался.

По данным минздрава Тульской области, еще двое мужчин находятся в тяжелом состоянии в реанимации и травматологическом отделении Ваныкинской больницы.