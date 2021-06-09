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Здоровье9 июня 2021 12:39

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 9 июня 2021 года: от болезни выздоровело всего 15 человек

При этом умерло еще 6 жителей Тулы и области
Елена Иргиз
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За сутки умерло еще 6 жителей Тулы и области

За сутки умерло еще 6 жителей Тулы и области

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области коронавирусом заболели 56 человек за сутки. Общее количество зараженных этой инфекцией в регионе уже достигает 40 616 человек.

При этом всего 15 пациентов за минувшие сутки справились с заболеванием. Таких в регионе 38 054 жителя Тулы и области.

К сожалению, еще 6 больных скончались от осложнений, вызванных вирусом. Всего с начала пандемии в Тульской области умело 2 086 человек с COVID-19.

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