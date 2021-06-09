Коронавирус в Тульской области, последние данные на 9 июня 2021 года: от болезни выздоровело всего 15 человек

За сутки умерло еще 6 жителей Тулы и области Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области коронавирусом заболели 56 человек за сутки. Общее количество зараженных этой инфекцией в регионе уже достигает 40 616 человек.

При этом всего 15 пациентов за минувшие сутки справились с заболеванием. Таких в регионе 38 054 жителя Тулы и области.

К сожалению, еще 6 больных скончались от осложнений, вызванных вирусом. Всего с начала пандемии в Тульской области умело 2 086 человек с COVID-19.