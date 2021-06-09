Фото: с сайта pixabay.com

Фото: с сайта pixabay.com

Пропавшего десятилетнего мальчика в Ясногорске нашли в шалаше. Об этом сообщает ГУ МВД России по Тульской области.

Родственники ребенка обратились в полицию минувшей ночью после самостоятельных безуспешных поисков. Мальчика искали и волонтеры отряда "ЛизаАлерт".

Родители рассказали, что ребенок гулял вечером с другом, но домой не вернулся. Искать мальчика отправился весь личный состав отделения в Ясногорске и все оперативные службы района. Полицейские проверяли чердаки, повалы, скверы и другие места, где он мог быть. Также реббенка искали и за городом.

Через несколько часов мальчик нашелся. Предположительно, он шел от друга, нашел самодельное нагромождение веток, похожее на шалаш, залез в него и там уснул. По предварительной информации, угроз жизни и здоровью ребенка нет, он также не подвергался насилию. Полиция выясняет все обстоятельства происшедшего.