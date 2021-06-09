В Туле трое рабочих упали с пятого этажа строящегося дома

Фото: СУ СК России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело из-за падения трех рабочих с пятого этажа строящегося дома. Это случилось днем 8 июня в Ленинском районе.

По предварительным данным следствия, трое работников 50-ти, 56-ти и 34-х лет выпали с пятого этажа строящегося многоквартирного жилого дома на улице Аркадия Шипунова поселка Левобережный. Все они сейчас в больнице с различными повреждениями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Все обстоятельства происшествия выясняются. Ведется следствие. Также прокуратура Ленинского района проверит соблюдение требований по охране труда и технике безопасности на данной стройке.