Важно работать единой командой с жителями

Скуратовский микрорайон, дом 5, корпус 1. Порядок во дворах - комфорт для жителей!

Сегодня наш собеседник - генеральный директор УК «Тулжилхоз» Дмитрий Петрович Голомысов.

Какая работа в сфере ЖКХ приносит результат, какие принципы находят понимание у жителей, как сделать жизнь в многоквартирном доме удобной и комфортной? Это лишь некоторые темы нашей беседы.

Генеральный директор УК «Тулжилхоз» Дмитрий Петрович Голомысов

- Наша работа находит признание у туляков: в прошлом году компания стала лауреатом народной премии «Тульский бренд-2020», высокая оценка со стороны жителей - это всегда приятно и стимулирует работать еще лучше, - рассказывает Дмитрий Голомысов. - Наш девиз: открытость, гласность и доступность, в повседневной работе мы от него не отступаем. Собственники домов видят прозрачность нашей деятельности, знают, на какие цели расходуются их средства. Отношения с жителями мы строим на основе доверия, работаем на результат единой командой! Вместе обсуждаем, что надо делать, как делать, и что из этого получится. Нерешаемых проблем не бывает.

- Дмитрий Петрович, наступило лето. Каковы первоочередные задачи?

- В этот период мы делаем акцент на работы, связанные с благоустройством дворов, детских площадок и мест для отдыха граждан старшего поколения. Чем ухоженнее придомовое пространство, тем комфортнее жителям. Не останавливается наша работа по профилактике коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что пик по заболеваемости «ковидом» пройден, мы продолжаем в штатном режиме мероприятия по обработке дезинфицирующими средствами подъездов, контактных поверхностей, входных групп и игрового оборудования на детских площадках. «Тулжилхоз» - одна из первых управляющих компаний, сотрудники которой прошли вакцинацию от «ковида». А прививки от гриппа и пневмонии стали для нас ежегодной традицией. Наши работники не выпадают из «строя» по болезни, и, как следствие, мы постоянно работаем в полноценном режиме и оказываем услуги жителям в полном объеме.

- Подготовку к новому отопительному сезону уже начали?

- Безусловно! К грядущему отопительному сезону мы всегда начинаем подготовку сразу после окончания предыдущего. Работа идет полным ходом: проводится «блиновка», не за горами и гидравлические испытания систем отопления многоквартирных домов.

- Не так давно обнародован новый рейтинг управляющих компаний региона: «Тулжилхоз» стабильно в «зеленой зоне». Как сами оцениваете свои позиции и качество работы?

- Последний рейтинг УК, опубликованный ГЖИ Тульской области 12 мая этого года, показал, что мы по-прежнему находимся среди лидеров. Но скажу честно - в I квартале 2021 года мы немного «просели», спустившись на несколько позиций. Поясню, почему. Один из критериев рейтинга – если снижается количество управляемых компанией домов, то снижаются и баллы УК. Количество обслуживаемых домов у нам уменьшилось всего на один, это и отразилось в рейтинге. Мы всегда стоим на принципах открытости и гласности, взятые обязательства выполняем, но… если жители не понимают, что содержание домов требует и их участия, как собственников жилья, то лучше разойтись. Так и случилось с этим домом: ООО «Тулжилхоз» по истечении договора решило не продлевать сотрудничество.

Сейчас к нам «приходят» новые дома, с жителями которых мы будем работать в команде. Уверен, что следующий рейтинг покажет другие результаты.

Подчеркну, что рейтинг – это хорошо, но мы ориентируемся, в первую очередь, на главного контролера – наших жителей. Мы с ними на постоянной связи, каждая претензия отрабатывается в режиме реального времени и находится, в том числе, и на моем личном контроле. Все работы ежедневно фиксируются на фото, есть актуальный отчет о работе в соцсетях.

В летний период главный акцент УК "Тулжилхоз" делает на работы, связанные с благоустройством дворов, детских площадок и мест для отдыха

- Сегодня в сфере ЖКХ идет цифровая трансформация. У вас есть такая практика?

- Да, мы проводим большую работу в этом направлении. Общие собрания собственников помещений в МКД сейчас можно проводить в заочной форме с использованием системы ГИС «ЖКХ», предусмотрены и электронные голосования. Это не только удобно, но и защищает собственников от возможной подделки протоколов собрания, изменения и фальсификации принятых решений. Кстати, рейтинг УК за II квартал 2021 года будет составляться не по 22, а по 23 критериям. Новый критерий предусматривает дополнительные 5 баллов за каждое организованное и состоявшееся общее собрание в электронной форме. Собрание может касаться любых вопросов управления домом. Если УК провела более 3-х собраний, совокупная оценка составит 15 баллов.

Недавно я участвовал в заседании экспертного совета по программе развития Тульской области, где поднял вопрос о модернизации сферы ЖКХ. У многих возникает вопрос: за что мы конкретно платим? В связи с этим я предложил программу внедрения так называемых «умных» домов, когда параметры поставленных и потребленных ресурсов рассчитываются автоматически, и их можно будет видеть в режиме реального времени. Жители смогут наглядно наблюдать траты за ресурсы и понимать, куда и на что идут их платежи.

- Дмитрий Петрович, что еще в планах «Тулжилхоза» на 2021 год?

- Для удобства жителей мы продолжим расширять дистанционное взаимодействие, создавая новые возможности для обмена информацией. Залог успешной работы всегда кроется в правильном взаимодействии с людьми. Мы будем делать все для достижения главной цели: обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания туляков!

УК ООО «Тулжилхоз»:

Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, дом 5, тел. +7(4872)76-10-61.

tulgilhoz@mail.ru

тулжилхоз.рф