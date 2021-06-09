Названы шокирующие цифры смертности и рождаемости

В Госдуме связали избыточную смертность с отсутствием доступной медицины в стране

По данным Федеральной службы государственной статистики по Тульской области, в 2020 году естественная убыль населения составила 16 392 человека, что на 34,7% больше, чем в 2019 году. В Госдуме взяли ситуацию под особый контроль.

За 2020 год в Тульской области скончались 27 204 человека. При этом число умерших превысило количество родившихся в 2,5 раза. Чаще всего причинами смерти являются рак, болезни системы кровообращения, органов дыхания и паразитарные инфекции. В Госдуме связали избыточную смертность с отсутствием доступной медицины в стране.

Председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов назвал решение таких проблем приоритетной задачей. Он также отметил, что на ситуацию повлияли пандемия коронавируса и экономический кризис. По его мнению, сейчас граждане России как никогда нуждаются в социально ориентированной системе здравоохранения.

- На предстоящие в сентябре выборы наша партия, к которой присоединились «За Правду» и «Патриоты России», идет с четким планом социально-экономических преобразований. Он состоит из «12 принципов Правды, Патриотизма и Справедливости». Восьмым по счету, но не по значению, в этом списке идет гарантированная медицина, – заявил лидер справороссов.

В партии также считают, что эксперименты в виде «оптимизации» здравоохранения тоже влияют на уровень смертности. По словам члена Центрального Совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Александра Бычкова, переход на амбулаторное лечение на деле оборачивается закрытием медучреждений и сокращением медработников.

- Одновременно бесплатную помощь подменяют платными услугами и ставят людей перед бесчеловечным выбором: жизнь или кошелек. Чудовищные данные о смертности и сокращении населения нашей страны прямо указывают на то, чем заканчивается такой выбор для многих россиян, – заявил Александр Бычков.

Статистика действительно неумолима. Согласно данным Росстата, в 2019 году в России умерли 1 798 307 человек. При этом большинство смертей связаны с различными болезнями. От старости умирают лишь 5% людей.