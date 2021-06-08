«Щекиноазот» - на старте новых масштабных проектов

Соглашение о создании нового производства подписали губернатор Алексей Дюмин и президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.

Соглашение подписали губернатор Алексей Дюмин и президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол.

- Компания «Щекиноазот» – один из лидеров европейской химической промышленности и стратегический партнер правительства, - отметил губернатор Алексей Дюмин. - Мощность нового производства составит 8640 тонн в год. Сумма инвестиций – более 500 млн рублей. Проект значительно нарастит производство специальной продукции, которая особенно востребована в условиях борьбы с инфекционными заболеваниями. Правительство Тульской области и я лично продолжим оказывать компании всестороннюю поддержку в реализации этого и других проектов.

- Благодарю губернатора и правительство Тульской области за поддержку очередного проекта компании «Щекиноазот», - подчеркнул Борис Сокол. - Сегодня, когда коронавирус еще не отступил, очень важно обеспечить возможность выпуска достаточных объемов продукции, необходимой для противостояния новым опасным инфекциям. И мы включились в эту работу параллельно с реализацией других инвестиционных проектов. Государственные задачи в интересах сохранения здоровья и жизни граждан всегда были и будут в приоритете для нашей компании.

В рамках ПМЭФ-2021 «Щекиноазот» заключил соглашение с Газпромбанком о финансировании строительства на промышленных площадках компании производственного комплекса по выработке концентрированного малометанольного формалина.

Развитие предприятия

Новый проект «Щекиноазота» работает одновременно на решение нескольких важных задач: вложение средств в организацию нового производства будет способствовать развитию производительных сил области, внедрению прогрессивных технологий, реализация проекта создаст новые рабочие места.

Проект будет осуществлен на промышленной площадке ОАО «Щекиноазот» Первомайский филиал. К реализации планируют приступить летом 2021 года и завершить ее летом 2023. В настоящее время компанией разработаны бизнес-план и финансовая модель, определено местоположение новой установки, для проведения тендера подбираются поставщики оборудования.

На принципах ESG

Также в рамках ПМЭФ-2021 «Щекиноазот» заключил соглашение с Газпромбанком о финансировании строительства на промышленных площадках компании производственного комплекса по выработке концентрированного малометанольного формалина.

Соглашение подписали президент «Щекиноазота» Борис Сокол и заместитель председателя правления Банка ГПБ (АО) Алексей Белоус.

Технический формалин незаменим в медицине, сельском хозяйстве, текстильном и бумажном производстве, используется в химпроме, металлургии и нефтяной промышленности. Мощность предприятия – 110 тысяч тонн в год. В дальнейшем будет организована переработка сырья в карбамидоформальдегидные и карбамидомеламиноформальдегидные смолы, используемые в строительстве и деревообработке.

Кроме того, документ предусматривает финансирование строительства производства нетканого материала по технологии спанбонд с возможностью производства материала для медицинских целей с использованием технологии «Мельтблаун».

Совокупный бюджет двух проектов - около 4,4 млрд рублей, при этом кредитование от Газпромбанка может обеспечить 80% инвестиций. Срок кредита – до 10 лет. Сделка осуществлена с использованием механизма проектного финансирования. Проекты будут реализованы с соблюдением принципов ESG.

Еще одно подписанное сторонами соглашение – рамочное, оно касается ESG-кредитования: специалисты Банка окажут необходимую консультационную помощь по внедрению в деятельность «Щекиноазота» стандартов Environmental, Social, Governance (Экологическое, социальное и корпоративное управление).

- Мы намерены способствовать развитию компаний, внедряющих лучшие практики в области экологической и социальной защиты, за счет предоставления более выгодных условий финансирования, – отметил Алексей Белоус.

- Сегодня мы делаем упор на развитие экономики, которое основано на принципах ESG. Бизнес становится еще более ответственным, а мир – «зеленым». Увеличение производственных мощностей и идея по обеспечению благополучия мира направляют нас к тому, что ежегодно мы инвестируем все большие средства в экологические программы, проекты сбережения природы, обеспечения безопасности производств, борьбы с климатическими рисками, заботы о человеке, - подчеркнул Борис Сокол.

На площадке форума президент компании "Щекиноазот" Борис Сокол встретился с генеральным директором «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» - Игорем Маковским.

Для надежного электроснабжения

На площадке форума Борис Сокол встретился с генеральным директором «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» - Игорем Маковским. Обсуждались вопросы обеспечения энергетической инфраструктурой для развития предприятия «Щекиноазот», особое внимание уделялось сотрудничеству в сфере повышения надежности энергоснабжения объектов химической отрасли на территории Тульского региона.

В прошлом году сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» - завершили проект по переустройству высоковольтных сетей для стройплощадки нового комплекса по производству аммиака и карбамида в Щекинском районе.

Глава энергокомпаний отметил, что с учетом большой значимости предприятия для развития экспортного потенциала региона все работы были выполнены в кратчайшие сроки и на высоком уровне.

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