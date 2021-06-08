На День России туляков ждет «Русь богатырская на Куликовом поле» Фото: Алексей ФОКИН

12 июня торжества на Красном холме откроются в 10:00 в храме-памятнике Сергия Радонежского концертом духовной музыки ансамбля Тульской областной филармонии «Куликово поле».

В 10:30 на площадке перед храмом состоятся торжественные проводы в Вооруженные силы РФ лучших призывников Тульской, Рязанской и Липецкой областей области

В 11:00 возле памятника-колонны Дмитрию Донскому пройдет акция «Дружинный поклон» в память о воинах, защищавших Россию во все времена.

В музейном же комплексе «Куликово поле» с 11.00 до 15.00 будет работать интерактивная площадка «Богатырский стан», где всех гостей ждут средневековые игры, мастер-классы и тир. В 11.30 начнется концертная программа, а в 12.00 - традиционные соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская на Куликовом поле».