С 15 июня жители Тульской области смогут получить кешбэк за отдых детей в летних лагерях Фото: Алексей ФОКИН

Родители могут возместить часть стоимости путевок на летние смены в детские лагеря, приобретенных ими в период с 1 января по 24 мая 2021 года. Возмещение также можно будет получить за путевки, купленные в 2020 году, если из-за пандемии заезд в лагеря по ним был перенесен на нынешнее лето.

Потенциальными получателями возмещения являются более 1000 родителей. Независимо от понесенных затрат будет возмещено 50% от цены путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Подать заявление на возмещение затрат на портале «Госуслуг» можно будет уже с 15 июня. Деньги будут выплачиваться только на карты платежной системы «Мир».