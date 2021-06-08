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Общество8 июня 2021 10:26

С 15 июня жители Тульской области смогут получить кешбэк за отдых детей в летних лагерях

Компенсации родителям половины стоимости путевок в оздоровительные лагеря будет выплачиваться только на карту «Мир»
Игорь КОПЫТОВ
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С 15 июня жители Тульской области смогут получить кешбэк за отдых детей в летних лагерях

С 15 июня жители Тульской области смогут получить кешбэк за отдых детей в летних лагерях

Фото: Алексей ФОКИН

Родители могут возместить часть стоимости путевок на летние смены в детские лагеря, приобретенных ими в период с 1 января по 24 мая 2021 года. Возмещение также можно будет получить за путевки, купленные в 2020 году, если из-за пандемии заезд в лагеря по ним был перенесен на нынешнее лето.

Потенциальными получателями возмещения являются более 1000 родителей. Независимо от понесенных затрат будет возмещено 50% от цены путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Подать заявление на возмещение затрат на портале «Госуслуг» можно будет уже с 15 июня. Деньги будут выплачиваться только на карты платежной системы «Мир».

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