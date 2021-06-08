В Тульской области в 7 образовательных учреждениях выявлены очаги COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

Вместе с тем, занос коронавируса в Тульскую область зарегистрирован в 6 случаях из-за границы. Начался сезон летних отпусков, и это просто неизбежное явление.

Среди жителей области, вернувшихся с отдыха на российских курортах, случаев заболеваний COVID-19 не зарегистрировано.

На лечении в инфекционных госпиталях находятся 404 человека. По итогам недели зарегистрирован 371 случай заболевания COVID-19, что лишь немногим меньше, чем на предыдущей неделе.