За прошедшую неделю в Туле обнаружили 206 случаев внетипичной пневмонии Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшую неделю в Тульской области отмечается более 3 000 случаев ОРВИ. Об этом сегодня, 7 июня, доложил главный санитарный врач региона на оперативном совещании.

Вирусы обнаружены только у взрослых - среди детей случаев инфекции не замечено. В самой Туле 1722 местных жителя заболели вирусными инфекциями, из них 206 случаев внебольничной пневмонии, что соответствует показателям прошлой недели.

Также коронавирусом заболели 371 житель области - это немного ниже, чем на прошлой неделе, однако существенного снижения уровня заболеваемости в регионе пока не наблюдается.