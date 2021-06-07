На промышленных предприятиях Тульской области обнаружили 6 случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

На промышленных предприятиях Тульской области обнаружили 6 случаев заноса коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Первый Тульский". Тем не менее, очагов с массовым распространением не наблюдается.

Также отмечается, что с начала 2021 года 30 жителей Тулы и области привезли COVID-19 из-за рубежа. За указанный срок в иностранных государствах побывало 11 993 человека, из них 10 594 предоставили результаты теста.

Кроме того, 300 протоколов направлено в суд, около тысячи материалов при этом находятся на проверке.