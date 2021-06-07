Фото: ЛО МВД России на станции Тула

Неоднократно судимый житель Тульской области пытался украсть более 300 кг чугуна. Слитки он нашел в вагоне товарного поезда.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, 32-летний местный житель специально добрался до железнодорожных путей, чтобы на грузовом поезде «зайцем» добраться до поселка Болоховский.

Забравшись в один из полувагонов стоящего поезда, мужчина обнаружил там слитки чугуна, которые должны были отвезти на предприятие. Осмотревшись и заметив, что никто за ним не наблюдает, злоумышленник отобрал 38 слитков чугуна, выложил их на борта полувагона и на перегоне между станциями Присады и Дедилово скинул их на железнодорожную насыпь. После этого он покинул состав, собрал металл в кучу и намеревался на следующий день вывезти его.

Однако ему помешали сотрудники линейного отдела полиции МВД России по Тульской области. Злоумышленник был задержан. В общей сложности он пытался похитить около 320 килограммов чугуна.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Следствие завершено и уголовное дело передано в суд.